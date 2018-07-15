متظاهرون يحرقون مقار الأحزاب في المثنى بالعراق

أقدم المتظاهرون اليوم، على حرق مقرات بعض الأحزاب والمنظمات السياسية، في محافظة المثنى بجنوب العراق، ومنعوا سيارات الإطفاء من إخماد الحرائق.

ونقل مراسل RT ، عن شهود عيان ومتظاهرين ومسؤولين محليين، القول إن المحتجين، أضرموا النيران في مقر منظمة "بدر" التي يتزعمها هادي العامري، ومقر حزب" الدعوة" بزعامة نوري المالكي، وكذلك مقر حزب "الفضيلة" بزعامة رجل الدين محمد اليعقوبي.

وأضاف المراسل، أن المتظاهرين منعوا سيارات الإطفاء من إخماد الحرائق، فيما توعدوا بحرق بقية مقار الأحزاب الحاكمة الأخرى.

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وحاول بعض المحتجين اليوم، اقتحام مبنى محافظة المثنى. ويشار إلى أن عددا من القتلى سقطوا خلال محاولة المتظاهرين العراقيين اقتحام مقر تيار الحكمة (بزعامة عمار الحكيم) في محافظة المثنى العراقية.

وتشهد بعض المدن والمحافظات في العراق، منذ عدة أيام مظاهرات احتجاجية تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير المياه والكهرباء والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد في دوائر الدولة، .

وحاولت الشرطة العراقية تفريق مئات المحتجين لدى محاولتهم اقتحام مجلس محافظة البصرة في وقت سابق من صباح اليوم الأحد. واقتحم المتظاهرون مبنى محافظة كربلاء أمس السبت.

المصدر: وكالات