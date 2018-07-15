الملكية تعلق رحلاتها إلى النجف العراقية

قررت شركة الخطوط الجوية "الملكية" الأردنية تعليق رحلاتها الجوية المنتظمة بين عمان ومدينة النجف العراقية اعتبارا من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر في ضوء التطورات الأخير في مطار النجف.

وذكر وكالة عمون الإخبارية الأردنية أن النجف تعتبر المحطة الـ9 التي تعلق "الملكية" الأردنية التشغيل إليها لأسباب أمنية، إلى جانب كل من الموصل، دمشق، حلب، طرابلس، بنغازي، مصراتة، صنعاء وعدن.

يشار إلى أن الملكية الأردنية تشغل 4 رحلات منتظمة أسبوعياً بين عمان والنجف.

المصدر: وكالة عمون الإخبارية