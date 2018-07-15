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الملكية تعلق رحلاتها إلى النجف العراقية

أخبار العالم العربي

الملكية تعلق رحلاتها إلى النجف العراقية
Reuters Amr Dalsh
طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية "الملكية" الأردنية، أرشيف
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قررت شركة الخطوط الجوية "الملكية" الأردنية تعليق رحلاتها الجوية المنتظمة بين عمان ومدينة النجف العراقية اعتبارا من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر في ضوء التطورات الأخير في مطار النجف.

وذكر وكالة عمون الإخبارية الأردنية أن النجف تعتبر المحطة الـ9 التي تعلق "الملكية" الأردنية التشغيل إليها لأسباب أمنية، إلى جانب كل من الموصل، دمشق، حلب، طرابلس، بنغازي، مصراتة، صنعاء وعدن.
يشار إلى أن الملكية الأردنية تشغل 4 رحلات منتظمة أسبوعياً بين عمان والنجف.

المصدر: وكالة عمون الإخبارية

// 26.06.2018 по тикету 15478

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