القوات الإسرائيلية تصيب 9 أشخاص وتعتقل 6 آخرين عند اقتحامها مخيم الجلزون

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 9 مواطنين أصيبوا برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحام مخيم الجلزون شمالي رام الله.

وأوضحت الوزارة أنه تم جرح 6 أشخاص بالرصاص الحي، و3 آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وتم نقل كل المصابين إلى مجمع فلسطين الطبي للعلاج. وأعلن الأطباء أن حالة المصابين مستقرة.

من جهتها أفادت مصادر محلية من المخيم بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت المخيم صباح اليوم الأحد، واعتلت أسطح عدة منازل وخرقت حرمة عدد منها، ووقعت مواجهات أطلق خلالها الجيش الرصاص.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية 6 شبان فلسطينيين خلال اقتحام المخيم.

المصدر: وكالة معا الإخبارية