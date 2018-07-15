تعزيزات عسكرية للبصرة وقوة المهمات الخاصة ستُشارك في حفظ الأمن

عززت الحكومة العراقية من إجراءاتها الأمنية والعسكرية في محافظة البصرة، جنوبي العراق، تحسباً لأي طارئ قد يحصل في المحافظة بسبب اتساع الحركة الاحتجاجية هُناك.

ومن بين القوات التي ستصل إلى البصرة، قوة المهمات الخاصة التابعة لقوات الرد السريع، التي تُشارك في الطوارئ والحملات الأمنية والعسكرية ذات الأهمية القصوى.

وقال ضابط في قوات الرد السريع لـRT "ستصل قوة خاصة من قوات الرد السريع لمحافظة البصرة، وستعمل على التدخل إذا ما حدث أي طارئ".

من جهته قال أحمد سمير، وهو ناشط من المحافظة لـRT إن "التعزيزات العسكرية يجب أن تكون لحماية المتظاهرين وتقديم الدعم لهم، لا أن تكون ضدهم".

وأضاف "على القوات الأمنية العمل لمساعدة الناس في أخذ حقوقهم".

يذكر أن محافظة البصرة العراقية تشهد منذ أيام تظاهرات كبيرة تحولت فيما بعد إلى اعتصامات، قبل أن يلتقي رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته حيدر العبادي بممثلين عن المحافظة واستلام قائمة بمطالبهم التي من بينها توفير الكهرباء والماء النقي لأبناء المدينة وإيجاد الوظائف للعاطلين منهم، واستئصال الفساد في الدوائر الحكومية بالمدينة.