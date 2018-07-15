 
مباشر

ليبيا تطلب الانضمام إلى منظمة تكامل دول أمريكا الوسطى

أخبار العالم العربي

ليبيا تطلب الانضمام إلى منظمة تكامل دول أمريكا الوسطى
Reuters Ismail Zetouni
صورة ارشيفية لمسلح ليبي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kil7

طلب القائم بأعمال وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد سيالة، انضمام بلاده إلى منظمة تكامل دول أمريكا الوسطى.

وقالت إدارة الإعلام الخارجي في الوزارة الليبية، إن "وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية سلم إلى أمين عام منظمة التكامل لدول أمريكا الوسطى، فينيسيو سيريزو، رسالة من وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، تضمنت طلب ليبيا الانضمام بصفة مراقب لهذه المنظمة".

وأشارت إدارة الإعلام الخارجي، إلى أن الهدف من الانضمام، يكمن في "تعزيز التواصل السياسي مع الدول الأعضاء في المنظمة والإستفادة منها في عدة جوانب، من بينها التوريد المباشر للسلع و المنتجات الزراعية للسوق الليبية دون وسيط".

إقرأ المزيد
ليبيا.. السراج يضع حسابات المصرف المركزي أمام مجلس الأمن

وقام وكيل وزارة الخارجية الليبية للشؤون السياسية، لطفي المغربي، بزيارة إلى دول أمريكا الوسطى، شملت كل من بنما و كوبا و السلفادور.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا