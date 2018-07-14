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بالفيديو.. سقوط صواريخ على مستوطنة سديروت وإصابة 3 إسرائيليين

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بالفيديو.. سقوط صواريخ على مستوطنة سديروت وإصابة 3 إسرائيليين
Reuters / Amir Cohen
سقوط صواريخ على مستوطنة سديروت وإصابة 3 إسرائيليين
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أصيب ثلاثة إسرائيليين، مساء السبت، بجراح ما بين طفيفة ومتوسطة، جراء سقوط صاروخين داخل مستوطنة سديروت إلى الشرق من شمالي قطاع غزة.

وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن صاروخا سقط فوق مبنى في سديروت محدثا أضرارا جسيمة، بالإضافة إلى إصابة 3 إسرائيليين نتيجة تعرضهم للشظايا، في حين سقط صاروخ آخر في مكان قريب.

وقصفت المقاومة الفلسطينية المستوطنات المحاذية للقطاع ردا على استمرار الجيش الإسرائيلي في استهداف مواقع ومناطق مدنية في قطاع غزة منذ الليلة الماضية.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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