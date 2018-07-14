المدينة المنورة تستقبل أولى طلائع أفواج الحجاج (صور)

استقبل جمارك مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة يوم السبت أولى طلائع أفواج ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج.

وعبر مدير عام جمارك مطار الأمير محمد بن عبد العزيز مشعل بن حسن الزبيدي، عن سعادته باستقبال أول أفواج ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام، مبينا أن ذلك يأتي ضمن برنامج حملة "لكم أجر الحج ولنا شرف الخدمة".

وقال الزبيدي إن خدمة ضيوف الرحمن تدفعهم لمزيد من العطاء عبر العمل الجماعي، مع شركائهم من مختلف الجهات الحكومية العاملة بالمطار، من خلال التنسيق والمتابعة الميدانية، الهادفة إلى إنجاح الخطة التشغيلية لمرحلة قدوم الحجاج.

ولفت المسؤول السعودي إلى أن جمارك مطار الأمير محمد بن عبد العزيز سخر جميع إمكاناته لاستقبال الحجاج، بزيادة عدد العاملين، ودعم الجمارك بالكوادر المؤهلة لضمان سرعة ودقة إنهاء إجراءات دخول ضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة.

وأكد مشعل بن حسن الزبيدي أنه تلقى تعليمات لتقديم أرقى الخدمات لهذه الفئة عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي منذ لحظة وصولهم حتى بلوغهم مقر إقامتهم.

المصدر: واس