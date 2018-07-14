الرئيسان الروسي والسوداني يثنيان على نجاح تعاون بلديهما في المجال العسكري التقني

أثنى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره السوداني، عمر البشير، على التعاون الناجح بين البلدين في المجال العسكري التقني.

وخلال لقاء جمعه مع البشير في الكرملين، اليوم السبت، قال بوتين: "لدينا فرص جيدة لتطوير علاقاتنا في عدد من المسارات، من بينها المجال العسكري التقني، والتعاون في هذا المجال مستمر".

إقرأ المزيد

من جهته، ذكر الرئيس السوداني "أن تطورا إيجابيا في التعاون العسكري التقني والعسكري يسود بين الدولتين، مشيرا إلى دور روسيا في تدريب الكوادر العسكرية في بلاده.

وشدد البشير على أن السودان يقدر عاليا الحوار السياسي مع روسيا والمواقف التي تتبناها موسكو في المحافل الدولية إزاء جميع القضايا التي تعني السودان.

وأكد الكرملين، سابقا، عقد لقاء بين عمر البشير، الذي وصل إلى موسكو الجمعة، مع فلاديمير بوتين، قبل مباراة نهائي كأس العالم لكرة القدم. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن اللقاء سيعقد في 14 يوليو.

المصدر: تاس