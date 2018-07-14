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الطيران الإسرائيلي يجدد قصفه لمواقع في قطاع غزة

أخبار العالم العربي

الطيران الإسرائيلي يجدد قصفه لمواقع في قطاع غزة
RT
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جدد الطيران الحربي الإسرائيلي، ظهر اليوم السبت، قصفه لمواقع في قطاع غزة.

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قطاع غزة، 13 يوليو 2018 غارات إسرائيلية على غزة وحماس ترد بالقذائف

وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية أن الطائرات الإسرائيلية قصفت مواقع وأراض في مدينة غزة، وموقعا وسط القطاع، وآخر في مدينة رفح جنوب القطاع.

ولم يتضح بعد إن كانت الغارات قد أسفرت عن ضحايا بشرية أو أضرار مادية.

وأشارت الوكالة إلى أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي لا تزال تجوب أجواء القطاع.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية في وق سابق من اليوم عدة مواقع في قطاع غزة، فيما ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق عدة قذائف وصواريخ.

RT

المصدر: وفا + RT

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