بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يعتقل الملياردير الفلسطيني منيب المصري في القدس

اعتقل الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، رجل الأعمال الملياردير الفلسطيني منيب المصري، بعد توقيفه أمام كلية "هند الحسيني" خلال مشاركته في مؤتمر الوقف الإسلامي الرابع وسط القدس.

ومنعت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم، عقد المؤتمر الأكاديمي الرابع، الذي كان مقررا أن يشارك فيه المصري في كلية الآداب بجامعة القدس.

وحاصر الجيش الإسرائيلي المؤتمرين داخل الكلية، علما أنها ليست المرة الأولى، التي تمنع فيها السلطات الإسرائيلية تنظيم فعاليات إسلامية في القدس.

وفي وقت لاحق، أفرجت السلطات الإسرائيلية، عن منيب المصري، بعد تحقيق معه استمر لساعات.

المصدر: RT