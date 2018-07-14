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انفجار كبير وسط العاصة الصومالية مقديشو

أخبار العالم العربي

انفجار كبير وسط العاصة الصومالية مقديشو
Reuters Feisal Omar
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أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن شهود عيان، بأن انفجارا كبيرا هز وسط العاصمة الصومالية مقديشو، تلاه إطلاق نار، دون أن تتوفر معلومات عن طبيعة الانفجار وما إذا كان قد تسبب في خسائر.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني أن الانفجار وقع في المنطقة المحيطة بقصر الرئاسة، وأنه "من السابق لأوانه التحدث عن التفاصيل".

المصدر: رويترز

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