// 26.06.2018 по тикету 15478
انفجار سيارة وسط العاصمة الصومالية مقديشو
Reuters Feisal Omar
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أكد ضابط شرطة أن سيارة مسرعة في العاصمة الصومالية مقديشو انفجرت يوم السبت بعد إطلاق الشرطة النار عليها قرب مقر إقامة الرئيس.
وصرح الرائد محمد حسين "اشتبهت الشرطة في السيارة المسرعة فأطلقت عليها النار ثم انفجرت أمام فنادق قرب قصر الرئاسة"، دون أن يتضح الآن ما كانت تحويه السيارة.
ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها، ولكن لطالما استخدمت حركة الشباب المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة سيارات مفخخة لاستهداف مبان حكومية في العاصمة.
المصدر: رويترز
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