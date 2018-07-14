ترامب يهنئ المصريين ويؤكد على متانة العلاقات بين البلدين

هنأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في رسالة وجهها إلى السفارة المصرية، بواشنطن، مصر بمناسبة العيد الوطني، مؤكدا عمق ومتانة العلاقات بين البلدين.

وقرأت الرسالة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، يائل لامبرت، بحضور كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنير، ووزير الخزانة الأمريكي، ستيفن مينوشن، وعدد كبير من الوزراء السابقين وقيادات وأعضاء الكونغرس، والسفراء المعتمدين في الولايات المتحدة الأمريكية، وكبار المسؤولين بالإدارة الأمريكية.

ونظم السفير المصري لدى واشنطن، ياسر رضا، حفل استقبال بمقر السفارة بمناسبة العيد الوطني لمصر.

وألقى السفير ياسر رضا كلمة أكد فيها على الصداقة والعلاقات التاريخية، التي تجمع الشعبين المصري والأمريكي، وعلى عمق العلاقات المصرية الأمريكية على المستوي الرسمي، وحرص مسؤولي الدولتين على الارتقاء بها ودفعها نحو آفاق أرحب وأوسع.

المصدر: بوابة الأهرام