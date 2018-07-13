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حظر التجوال في عموم محافظة النجف العراقية

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حظر التجوال في عموم محافظة النجف العراقية
AFP Haidar HAMDANI
محتجون أمام مطار النجف في العراق
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أعلنت مديرية شرطة النجف مساء اليوم الجمعة، عن فرض حظر التجوال في عموم المحافظة حتى إشعار آخر بعد ما شهدته المحافظة من احتجاجات واقتحام لمطار النجف.

وفي سياق متصل، نوهت إدارة مطار النجف أنها سترفع دعوى قضائية ضد المسؤولين الأمنيين بالمحافظة لعدم قيامهم بواجبهم تجاه "المخربين" أثناء اقتحام المطار اليوم الجمعة، وحملت الحكومة المحلية والقوات الأمنية مسؤولية ما تعرض له المطار.

ونقل موقع قناة "السومرية" العراقية عن نائب رئيس مجلس إدارة المطار جواد الكرعاوي قوله إن "مهندسي المؤامرة من بعض المسؤولين الحكوميين وبعض الأحزاب ذات الأهداف الاقتصادية والتي سعت طوال سنتين متتاليتين للسيطرة اقتصاديا على مطار النجف بتوجيه بعض المخربين لدخول المطار وتخريب الأجهزة والمعدات واشاعة الفوضى مما تسبب باغلاق المطار".

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ويأتي ذلك بعد موجة من الاحتجاجات في محافظة النجف وبعض المحافظات العراقية الأخرى اليوم الجمعة، حيث طالب المتظاهرون بتوفير الخدمات وفرص العمل للعاطلين.

وقام المتظاهرون في النجف باقتحام مبان حكومية ومطار النجف، بالإضافة الى حرق مقار أحزاب سياسية في المحافظة.

المصدر: السومرية

// 26.06.2018 по тикету 15478

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