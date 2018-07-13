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السفارة السعودية في القاهرة تصدر بيانا بشأن ابتزاز السعوديات

أخبار العالم العربي

السفارة السعودية في القاهرة تصدر بيانا بشأن ابتزاز السعوديات
Reuters Faisal Nasser
سعودية
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نفت سفارة المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، وجود رسالة صوتية، منتشرة عبر تطبيق "واتس آب"، لأحد موظفيها، يحذر من عصابات تبتز الفتيات السعوديات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت السفارة السعودية في بيان لها، اليوم الجمعة، أنها تود التوضيح أن أي تحذيرات أو تنبيهات أو معلومات يقتضي نشرها تقوم بها بشكل رسمي، عبر بيانات صحفية وفي حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأضافت أنها تود التأكيد على عدم مسؤوليتها عن أي معلومات يتم نشرها وتداولها بشكل اجتهادي فردي خارج إطار قنوات السفارة الرسمية.

وكانت قد انتشرت رسائل ونسبت لأحد موظفي السفارة السعودية، يحذر فيها من وجود عصابات تقوم بابتزاز الفتيات السعوديات في مصر.

المصدر: تويتر

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