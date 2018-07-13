تركيا: نعمل مع قطر على تزويد قواتنا المشتركة بأحدث الأسلحة

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، سعي بلاده لتعزيز العلاقات "الأخوية" مع قطر خاصة في المجال العسكري عبر تبادل أحدث أنواع الأسلحة من خلال إبرام اتفاقات جديدة بين البلدين.

وقال أكار، خلال حديث لصحيفة "الشرق القطرية" الرسمية، في أول مقابلة له بعد توليه منصب وزير الدفاع في الحكومة التركية الجديدة، على هامش مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل، أمس الخميس، إن "تعزيز التعاون العسكري بين تركيا وقطر من أهم الملفات التي ينتظرها عمل كثير خلال الأيام المقبلة"، مضيفا: "الرئيس (التركي) رجب طيب أردوغان يولي ملف التعاون العسكري القطري أهمية كبيرة، ووجهنا بضرورة أن نتواصل مع الأشقاء في قطر لدعم وتعزيز هذه العلاقات والاتفاقيات".

وكشف أكار أنه سيقوم قريبا بزيارة إلى الدوحة ستكون الأولى له بعد شغل حقيبة وزير الدفاع، موضحا أن الغرض منها "توقيع المزيد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون"، التي تم الاتفاق بشأنها مؤخرا مع خالد بن محمد العطية، نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع وأعضاء الحكومة القطرية.

وتابع مبينا: "أن قطر وتركيا تجمعهما علاقة أخوة وتعاون كبير في شتى المجالات، وتعد الدوحة داعما مهما وشريكا رئيسيا لأنقرة في مسار النهوض بالصناعات الدفاعية التركية، وهذا أمر نقدره للدوحة، ونعمل على تعزيز الاستفادة القطرية من هذه النقلة في صناعة السلاح والمعدات العسكرية، ونسعى في المستقبل لنقل هذه الخبرات إلى الدوحة بالتنسيق مع وزارة الدفاع القطرية، حيث لمسنا اهتمام قطر بهذا المجال ونسعى لدعم هذا التوجه كون قطر شريكا وليس مجرد حليف لتركيا".

وتعهد أكار بدعم الاتفاقيات الثنائية العسكرية بين قطر تركيا و"توطيدها وتوسيع العلاقات التركية القطرية في المجال العسكري والتصنيع الدفاعي ونشر القوات وتبادل الخبرات التدريبية".

وتابع وزير الدفاع التركي: "قطر دولة شقيقة لتركيا بمعنى الكلمة، نتفق في الكثير من الأمور، ونحمل رؤية مشتركة ورغبة مخلصة للقضاء على الإرهاب في المنطقة، واجتثاث جذوره، ونبذل الكثير معا من أجل حماية المنطقة وحفظها وضمان استقرارها".

وأوضح: "نعمل بشتى السبل لتعزيز قوتنا العسكرية من خلال التبادل المستمر للخبرات وتبادل المعرفة والمهارات، كما نعمل معا على مد قواتنا المشتركة بأحدث الأسلحة والمعدات وتزويدها بأحدث سبل التدريب والتطوير لضمان التفوق العسكري والقوة على حماية ترابنا الوطني، وأضع في أجندتي على المدى القصير والبعيد أولويات توطيد العلاقات وتطويرها بين البلدين".

المصدر: الشرق