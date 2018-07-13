دبلوماسي روسي: قصف إسرائيل سوريا ورد دمشق يهددان بالتصعيد

حذر السفير الروسي لدى لبنان، ألكسندر زاسيبكين، من خطورة الوضع الناجم عن استهداف إسرائيل لمواقع على أراضي سوريا واتخاذ دمشق خطوات جوابية.

وفي حديث لوكالة "إنترفاكس" قال الدبلوماسي إن "هذا الجانب من المواجهة يحمل طابعا متناقضا في سياق النزاع السوري ما من شأنه أن يتسبب في تصعيد التوتر، ويستدعي جهودا لمنع خروج الوضع عن السيطرة".

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وأكد السفير أن إسرائيل تنتهك بانتظام المجال الجوي اللبناني وهي حقيقة يقرها أعضاء مجلس الأمن الدولي لدى مناقشتهم الوضع في لبنان، وأن استهداف الجيش الإسرائيلي لمواقع في سوريا يعد جزءا من المواجهة بين إسرائيل من جهة و"محور المقاومة" (إيران وسوريا وحزب الله اللبناني) من جهة أخرى، فيما "بدأ السوريون الرد بصورة أقوى على عمليات القصف هذه في الفترة الأخيرة".

وأوضح زاسيبكين أن الهدف الإسرائيلي المعلن هو تدمير الأسلحة المورَّدة لحزب الله، لكن أنصار "محور المقاومة" يرون أن إسرائيل تدعم بذلك المجموعات الإرهابية.

واعتبر أن إحياء عملية سلام متكاملة من أجل إيجاد حل شامل للصراع العربي الإسرائيلي لا يزال "هدفا استراتيجيا رئيسيا" في الظروف الراهنة، وهو الطريق الوحيد لإحلال السلام في المنطقة.

لكنه أشار إلى أن الشروع في تحقيق هذا الهدف على الصعيد العملي لن يكون ممكنا فقط بعد تطبيع الأوضاع في الدول العربية وإعادة تركيز اهتمام المجتمع الدولي على ضرورة حل القضية الفلسطينية.

المصدر: إنترفاكس