كتاب إسرائيلي يكشف دعم النخب المصرية للنازيين في الحرب العالمية الثانية

كشف كتاب إسرائيلي للباحث جيرشون، دعم النخب المصرية للنازيين في زمن الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن الطبقة الوسطى كانت وقتها مستعدة لقبول بريطانيا لأنها أقل شرا من ألمانيا.

ونشرت صحيفة "هآرتس" العبرية تقريرا عن الكتاب الجديد الذي نشر بعنوان "حرب الأمم الضعيفة: مصر في الحرب العالمية الثانية 1939- 1945"، ورد فيه أن الطبقات الوسطى بمصر كانت مستعدة لقبول الحكومة البريطانية؛ لأنهم رأوا أنها كانت أقل شرا من الألمان.

وركز الكاتب الإسرائيلي على محورين، المحور الأول، عندما حاولت قوات موسوليني تحدى السيطرة البريطانية على المنطقة في سبتمبر 1940، والثاني، وهو الأهم من وجهة نظره، عندما اندلعت معركة العلمين عام 1942، وانتهت بهزيمة ألمانيا على يد بريطانيا.

وأوضح أن ممثلي النخب المصرية دعموا قوى المحور(ألمانيا وحلفاؤها)، لأنهم كانوا يأملون بالتخلص من الاستعمار البريطاني بأي ثمن.

المصدر: haaretz