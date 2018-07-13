واشنطن: فككنا شبكة تمول فيلق القدس في الإمارات

زعمت، سيغال مانديلكر، وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب اليوم، أن واشنطن وأبوظبي، نجحتا في تفكيك شبكة لنقل الأموال، بشكل غير مشروع إلى إيران.

وأضافت المسؤولة الأمريكية: "تمكنا معا من تفكيك، شبكة لتهريب العملة كانت تنقل ملايين الدولارات إلى فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني".

وذكرت، أن العملية نفذت في مايو الماضي واستهدفت، شركات صرافة استخدمت النظام المالي الإماراتي لنقل أموال إلى خارج إيران ثم تحويلها إلى دولارات أمريكية لتستخدمها جماعات تدعمها إيران في المنطقة، حسب تصريحها.

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وادعت مانديلكر أن الشبكة التي كان يديرها مسؤولون كبار في البنك المركزي الإيراني زورت وثائق واستخدمت شركات وهمية وواجهة كستار لتغطية معاملاتها.

وزارت مانديلكر، الإمارات بعدما زارت السعودية والكويت لحشد الدعم لمساعي الولايات المتحدة بهدف زيادة الضغط على إيران، بعدما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وإعادة فرض عقوبات على طهران.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تكثف فيه واشنطن جهودها لتقييد تجارة إيران ومنعها من الحصول على العملة الصعبة من المنطقة.

المصدر: رويترز