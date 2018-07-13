عشيرة شمَّر العراقية تطالب الحكومة بتسليحها لحماية مناطقها من "داعش"

طالب الشيخ سعد الشمري، وهو أحد شيوخ عشيرة شمر في محافظة صلاح الدين، بضرورة أن تسلح الحكومة العراقية رجال العشيرة للدفاع عن أنفسهم ولمنع عودة تنظيم "داعش" لمناطقهم.

وقال الشمري لـ RT إن "تنظيم داعش يستهدف عشيرة شمر بشكل مستمر، لما قامت به من دور في الحرب ضده ورفضها تأييده أثناء سيطرته على مناطق واسعة من البلاد، لذا تحاول جيوبه الموجودة في صلاح الدين وأماكن أخرى، استهدافنا بشكل مستمر".

وأضاف"على الحكومة العراقية تسليحنا وتقديم الدعم العسكري لمناطقنا، من أجل أن نتعاون لمنع أي عودة أو أي حركة جديدة يريدها التنظيم، فعمليات الخطف التي قام بها مؤخرا، يجب ألا تتكرر".

وفي الثامن عشر من يونيو الماضي أعلن علي نواف الحسان رئيس مجلس قضاء الدور بمحافظة صلاح الدين، عن انتشار مسلحي "داعش" في مناطق جزيرة صلاح الدين، علما أن هذا التنظيم الإرهابي اختطف 30 شخصا من عشيرة شمر قبل أن يقتل 7 منهم.

المصدر: RT