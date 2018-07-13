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الرباط: رفض استقبال 200 مغربية بحجة الانتماء لـ "داعش" إشاعة

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الرباط: رفض استقبال 200 مغربية بحجة الانتماء لـ
Reuters Ammar Awad
سوريا
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نفى الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، إشاعات حول رفض بلاده استقبال 200 امرأة مغربية يتواجدن حاليا في المخيمات السورية.

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وقال مصطفى الخلفي: "هؤلاء المواطنات مغربيات، ولا يمكن لنا الرفض، والقضية الأولى لأي حكومة هي خدمة المواطنين والمواطنات، فمثلا في ليبيا كان هناك تدخل مباشر من المغرب، وهذا بلدهم ووطنهم، ولا يمكن لنا أن نتنكر لهم".

وجاء هذا التصريح بعد أن أفاد "مرصد الشمال لحقوق الإنسان" بأن السلطات المغربية أبلغت "قوات سوريا الديمقراطية" رفضها استقبال أكثر من 200 امرأة مغربية كنّ قد التحقن رفقة أطفالهن بأزواجهن، المقاتلين في صفوف جماعات إرهابية بسوريا.

المصدر: وكالات

 

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