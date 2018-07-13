رئيس الوزراء المصري: علاقاتنا مع السعودية استراتيجية

أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، استراتيجية علاقات بلاده وقوتها مع المملكة العربية السعودية، لافتا إلى العمل على تعميقها في الفترة المقبلة.

وقال مدبولي خلال استقباله أمس السفير السعودي لدى القاهرة، أسامة النقلي، إن العلاقة التي تربط البلدين استراتيجية على المستويين الشعبي والقيادي، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية "ستعمل على الإسراع بخطى التعاون الوثيق في مختلف المجالات، خصوصا المشاريع التنموية والاستثمارية، التي تمت مناقشتها مع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان".

ونقل السفير السعودي رسالة تهنئة القيادة السعودية لرئيس الوزراء المصري بتوليه رئاسة الحكومة، وتمنياتها له بالتوفيق في مهمته.

كما عبر مدبولي عن تقدير مصر للدعم الذي قدمته لها السعودية ودول الخليج، مضيفا أن السلطات المصرية تعمل في هذه المرحلة على تعميق الاستثمار المشترك، وتشجيع المستثمرين السعوديين على ضخ استثماراتهم في مصر، وتذليل أي عقبات في سبيل ذلك.

المصدر: وكالات