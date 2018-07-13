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"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم القصيم في السعودية

أخبار العالم العربي

Reuters Faisal Nasser
السعودية، أرشيف
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ذكرت صحيفة "النبأ" الإلكترونية التي يصدرها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" أن التنظيم أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع على نقطة تفتيش أمني بالسعودية يوم الأحد الماضي.

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وقالت النبأ اليوم الجمعة إن" 3 من جنود الخلافة... هاجموا تجمعا لحرس سجن الطرفية في مدينة بريدة بمنطقة القصيم".

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية الأحد الماضي بأن أحد أفراد قوات الأمن السعودية ومقيما من بنغلادش قتلا في هجوم على نقطة أمنية في مدينة بريدة بمنطقة القصيم الواقعة شمال العاصمة الرياض.

المصدر: رويترز

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