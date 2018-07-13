وصول أكثر من 10 أطنان من المساعدات الإنسانية الروسية إلى مدينة داعل بمحافظة درعا

قام العسكريون الروس في سوريا بإيصال أكثر من 10 أطنان من المساعدات الإنسانية الى مدينة داعل في محافظة درعا، التي تم تحريرها مؤخرا من سيطرة المسلحين.

ونقلت إلى المدينة الواقعة على بعد 15 كيلومترا من عاصمة المحافظة مجموعات الطعام مع الأرز والطحين ومنتجات العناية الشخصية والمياه.

وقال رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا أليكسي تسيغانكوف للصحفيين: "نحن موجودون اليوم في مدينة داعل بمحافظة درعا... ومرة أخرى نستعد لتقديم مساعدة للشعب السوري الشقيق".

وأضاف: "تدل عودة 20 ألف شخص من سكان المدينة إلى منازلهم الأسبوع الجاري على تطبيع الحياة في المدينة. ويعيش اليوم هنا أكثر من 40 ألف شخص".

وذكر أن المدينة كان يقطنها قبل الحرب 60 ألف شخص.

وقال أحد سكان المدينة: "نشكر روسيا والجيش السوري لإعادة الأمن إلى ديارنا".

المصدر: تاس