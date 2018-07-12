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البشير في موسكو الجمعة للقاء بوتين وحضور نهائي كأس العالم

أخبار العالم العربي

البشير في موسكو الجمعة للقاء بوتين وحضور نهائي كأس العالم
Sputnik Mikhail Klimentiev
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والسوداني عمر البشير
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يتوجه الرئيس السوداني، عمر البشير، إلى موسكو، الجمعة، في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حسبما أفادت الرئاسة السودانية، اليوم الخميس.

وقالت الرئاسة، في بيان، إن المباحثات بين الرئيسين ستركز على "العلاقات الاقتصادية، وبناء شراكة استراتيجية من أجل التنمية بجانب ترقية التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية وزيادة فرص الاستثمار خاصة في المجالات الزراعية ومجالات الطاقة، إضافة إلى مسار تنفيذ برنامج تحديث القوات المسلحة السودانية الذي يتم بدعم روسي"​​​.

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الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والسوداني، عمر البشير، خلال لقاء بينهما في سوتشي يوم 23 نوفمبر 2017. البشير يدعو بوتين لزيارة السودان

كما سيحضر البشير، على هامش زيارته، "ختام نهائي كأس العالم، إلى جانب 25 من رؤساء الدول، تلبية لدعوة الرئيس بوتين"، بحسب البيان.

وزار الرئيس السوداني عمر البشير روسيا آخر مرة في نوفمبر الماضي، حيث التقى نظيره الروسي، ووقعا عددا من الاتفاقيات.

وصرح البشير، أثناء زيارته عن رغبة بلاده في تطوير التعاون العسكري مع روسيا، لتحديث قواته المسلحة، التي تعتمد على السلاح الروسي بالدرجة الأولى.

المصدر: سبوتنيك

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