السعودية.. شرطة الرياض تعتقل 3 أشخاص متورطين في "جريمة معلوماتية"

اعتقلت قوات الأمن السعودية 3 متورطين (سعوديان ويمني) في جريمة معلوماتية، قاموا بابتزاز فتاتين بنشر صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام سعودية يوم الخميس.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض إن الجهات الأمنية باشرت إثر ورود بلاغين من امرأتين عن تعرض حساباتهما الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي "سناب شات" للاختراق من مجهولين والتهديد بابتزازهما بنشر صورهما.

وأفاد المتحدث بان إجراءات الاستدلالات أسفرت عن تحديد هوية المتورطين في الجريمة المعلوماتية، وعددهم ثلاثة في العقد الثاني من عمرهم، والقبض عليهم وإيقافهم وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

وأكدت شرطة منطقة الرياض أن وزارة الداخلية حريصة على أمن الوطن والمواطن والمقيم.

وشددت على أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

المصدر: صحيفة "سبق"