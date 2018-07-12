 
مباشر

السعودية.. شرطة الرياض تعتقل 3 أشخاص متورطين في "جريمة معلوماتية"

أخبار العالم العربي

السعودية.. شرطة الرياض تعتقل 3 أشخاص متورطين في
AFP / HASSAN AMMAR
السعودية.. شرطة الرياض تعتقل 3 أشخاص متورطين في "جريمة معلوماتية"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ki9j

اعتقلت قوات الأمن السعودية 3 متورطين (سعوديان ويمني) في جريمة معلوماتية، قاموا بابتزاز فتاتين بنشر صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام سعودية يوم الخميس.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض إن الجهات الأمنية باشرت إثر ورود بلاغين من امرأتين عن تعرض حساباتهما الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي "سناب شات" للاختراق من مجهولين والتهديد بابتزازهما بنشر صورهما.

وأفاد المتحدث بان إجراءات الاستدلالات أسفرت عن تحديد هوية المتورطين في الجريمة المعلوماتية، وعددهم ثلاثة في العقد الثاني من عمرهم، والقبض عليهم وإيقافهم وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

وأكدت شرطة منطقة الرياض أن وزارة الداخلية حريصة على أمن الوطن والمواطن والمقيم.

وشددت على أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

المصدر: صحيفة "سبق"

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا