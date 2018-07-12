باسيل يطلق اللجنة المركزية لعودة النازحين السوريين

أطلق وزير الخارجية اللبناني، رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل اللجنة المركزية لعودة النازحين السوريين.

وقال باسيل خلال الاجتماع لإطلاق اللجنة، الذي عقد بحضور وزير الدفاع يعقوب الصراف ووزير البيئة طارق الخطيب وعدد من النواب الحاليين والسابقين وغيرهم.

إن "هدف اللجنة تسهيل وتشجيع العودة ومنع أي احتكاك بين الشعبين اللبناني والسوري والاتصال والعمل مع البلديات وبمرحلة ثانية مع المؤسسات، وعلى رأسها الأمن العام".

وتابع: "في المرحلة السابقة انشأنا لجنة استشارية للتيار لتقوم بالدراسات والتسويق لوجهة النظر السياسية للتيار في هذا السياق، واليوم نستكمل الخطوة بانشاء لجنة تنفيذية لتسهيل العودة وتنظيمها ونعمل على انشاء مجموعة العمل الكبرى.

وهي تسليم شخص أو أكثر لتغطية كل المناطق التي يتواجد فيها النازحون، وهذه المجموعة يمكن أن تقوم بمسح النازحين لتسجيل الرغبة بالعودة والتواصل مع البلديات والمخاتير، وفي مرحلة لاحقة التواصل مع الأمن العام اللبناني".

وأشار باسيل الى أن "اللجنة أنشئت في ذكرى حرب تموز 2006، التي سطرت انتصارا للشعب اللبناني وكان الانتصار الأساسي بعودة اللبنانيين الى أرضهم وبنائها والرسوخ فيها فأعطينا المثل عن كيفية الارتباط بالأرض".

وأضاف أن حرب عام 2006 كانت "أول انتصار يسجله بلد عربي في حرب غير متوازنة انتصر فيها الشعب اللبناني على آلة اسرائيل المدمرة.

وشدد على ان "مهمة الحكومة المقبلة الأساسية هي تأمين العودة الآمنة والمستدامة" للسوريين، مضيفا أن "الأهم هو الاتفاق على القرار الاستراتيجي اللبناني للعودة، وضرورة أن يترجم هذا التوافق على العودة في بيان الحكومة الوزاري".

يذكر، أن لبنان يستضيف أكثر من مليون نازح سوري، غادروا بلادهم بسبب الأزمة المستمرة منذ عام 2011.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية