الوليد بن طلال بعد لقائه ولي العهد: سنكون أكبر الداعمين للرؤية (صورة)

أكد الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة أنه سيكون أحد أكبر الداعمين لرؤية 2030 من خلال مشاركة "القابضة" في أكثر من قطاع استثماري.

والتقى الوليد بن طلال، مساء الخميس، بولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ونشر رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "تشرفت بالاجتماع مع أخي سمو ولي العهد وتناقشنا في الأمور الاقتصادية ومستقبل القطاع الخاص ودوره في نجاح رؤية 2030 والفوائد التي ستعود على الوطن والمواطن والقطاع الخاص".

وأضاف أنه سيكون أحد أكبر الداعمين للرؤية عبر شركة المملكة القابضة من خلال مشاركتها في أكثر من قطاع استثماري.

تشرفت بالاجتماع مع أخي سمو #ولي_العهد وتناقشنا في الأمور الإقتصادية ومستقبل القطاع الخاص ودوره في نجاح #رؤية_2030، والفوائد التي ستعود على #الوطن و #المواطن و #القطاع_الخاص.



سنكون أحد أكبر الداعمين للرؤية عبر @Kingdom_KHC من خلال مشاركتها في أكثر من قطاع استثماري. pic.twitter.com/BhszLMfBcT — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) 12 июля 2018 г.

المصدر: "تويتر"