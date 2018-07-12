مقرب منه لـRT: العبادي إتفق مع الناتو لتدريب القوات العراقية على أسلحة حديثة

قال إحسان الشمري، المقرب من رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، إن الأخير إتفق أثناء الزيارة التي يجريها إلى بروكسل لحضور إجتماعات الناتو، على تدريب الحلف للقوات العراقية.

وقال الشمري اليوم الخميس، الذي يعمل بصفة مستشار بمكتب العبادي لـRT إن "الزيارة التي يقوم بها رئيس الحكومة حيدر العبادي لبروكسل، أنتجت عن اتفاقات حويل تدريب القوات الأمنية العراقية على السلاح".

وأضاف "اتفق أيضاً على رفد الكليات العسكرية ومراكز الأبحاث بخُبراء حلف الناتو لمساعدة مؤسساتنا العسكرية والبحثية في تطوير عملها في مجال مكافحة الإرهاب".

يذكر أن رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته حيدر العبادي، وصل أمس الأربعاء، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لحضور إجتماعات حلف الناتو، والتقى اليوم الخميس عدد من قادة التحالف.

المصدر: RT