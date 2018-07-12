وفاة الابن الوحيد لـ"عمر المختار" عن عمر ناهز 97 عاما

تداول نشطاء موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أنباء عن وفاة الشيخ محمد، الابن الوحيد للمجاهد الشيخ عمر المختار، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 97 عاما.

انتقل الى رحمة الله الحاج محمد الابن الوحيد لشيخ المجاهدين عمر المختار المنفي عن عمر يناهز 97 سنة وستشيع الجنازة بعد صلاة عصر اليوم من مسجد الانصار وسيوارى جثمانه الثرى بمقبرة الهواري بمدينة بنغازي pic.twitter.com/Hifhc9WhRE — أيمن شويقى (@ayman_shweky) 12 июля 2018 г.

وأوضحت التدوينات أن الشيخ محمد، الذي قارب على المئة عام من عمره، هو الابن الوحيد لعمر المختار.

ان لله وان اليه راجعون

في ذمة الله أبن شيخ شهداء عمر المختار

محمد عمر المختار الله يرحمه ويغغرله pic.twitter.com/Umg13NbBJQ — ريما الدرسي 👑 🇱🇾 (@Rema97BN) 12 июля 2018 г.

وغادر الشيخ محمد الأراضي الليبية في مارس الماضي، لتلقي العلاج في الخارج، بتعليمات من القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر.

المصدر: تويتر