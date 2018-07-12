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وفاة الابن الوحيد لـ"عمر المختار" عن عمر ناهز 97 عاما

أخبار العالم العربي

وفاة الابن الوحيد لـ
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عمر المختار
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تداول نشطاء موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أنباء عن وفاة الشيخ محمد، الابن الوحيد للمجاهد الشيخ عمر المختار، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 97 عاما.

وأوضحت التدوينات أن الشيخ محمد، الذي قارب على المئة عام من عمره، هو الابن الوحيد لعمر المختار.

وغادر الشيخ محمد الأراضي الليبية في مارس الماضي، لتلقي العلاج في الخارج، بتعليمات من القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر.

المصدر: تويتر

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