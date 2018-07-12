البشير يمدد وقف إطلاق النار في السودان حتى نهاية 2018

أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الخميس، "قرارا جمهوريا"، بتمديد نظام وقف إطلاق النار مع المتمردين في "كافة مسارح العمليات" حتى 31 ديسمبر من عام 2018 .

وجاء في نص القرار، الذي نشرته وكالة "سونا" السودانية الرسمية، أنه يأتي "استمرارا لنهج الدولة في إعلاء قيم السلام على الحرب وإنفاذا لمخرجات الحوار الوطني وتمكينا لحملة السلاح من اللحاق بركب السلام وسير الوفاق الوطني".

وتخوض القوات السودانية نزاعا مسلحا مع المتمردين الذين يقاتلون في 3 ولايات للإطاحة بالحكومة، وهي دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

وتقاتل الحكومة المتمردين في ولاية دارفور غرب السودان منذ العام 2003، عندما رفعت قبائل معظمها من غير العرب السلاح في وجه الحكومة السودانية، لكن العنف انحسر قبل 3 سنوات.

وفي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بدأت المواجهة العسكرية بين القوات الحكومية والمسلحين بقيادة "الجيش الشعبي لتحرير السودان" مع إعلان دولة جنوب السودان استقلالها عام 2011.

وأعلنت السلطات السودانية منذ يونيو 2016 هدنات في هذه المناطق حيث أسفرت المعارك بين القوات الحكومية والمتمردين عن عشرات آلاف القتلى ونزوح الملايين.

كان السودان قد مدد في مارس آذار وقف إطلاق النار مع المتمردين في مناطق الصراع الرئيسية الثلاث لمدة ثلاثة أشهر.

المصدر: سونا + وكالات