التحالف العربي: سقوط طائرة حربية سعودية داخل أراضي المملكة بسبب خلل فني

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن سقوط طائرة حربية تابعة لقوات المملكة داخل أراضي البلاد اليوم الخميس بسبب خلل فني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد تركي المالكي، في بيان نشرته وكالة "واس" السعودية الرسمية: "في تمام الساعة 04:41 من فجر اليوم الخميس... تعرضت إحدى طائرات قوات التحالف من نوع تورنيدو تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية وأثناء عودتها من مهمة تدريبية إلى عطل فني أدى إلى سقوطها بمنطقة عسير".

وأكد المتحدث باسم التحالف العربي نجاة طياري المقاتلة خلال الحادث.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية في صنعاء بسقوط طائرة حربية سعودية في منطقة عسير جنوب غرب المملكة.

وقال المصدر الحوثي لـموقع "26 سبتمبر نت" إن الطائرة سقطت بعد عودتها من تنفيذ "مهام عدوانية" في محافظة صعدة شمال غرب اليمن، ولم يشر إلى أسباب الحادث.

وتخوض السعودية حملة عسكرية كبيرة في اليمن، الذي يمر، منذ سبتمبر 2014، بنزاع مسلح مستمر بين قوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، المدعوم منذ شهر مارس عام 2015 من قبل التحالف العربي بقيادة المملكة، وقوات الحوثيين المدعومين من إيران.

وينفذ طيران التحالف العربي ضربات جوية متواصلة على مواقع في كافة أنحاء اليمن، يقول إنها عسكرية وتابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، بهدف "إعادة الشرعية" إلى صنعاء وباقي الأراضي اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الذين يردون من حين إلى آخر بإطلاق صواريخ على مواقع الجيش السعودي داخل أراضي المملكة خاصة في جيزان ونجران وعسير.

المصدر: واس + 26 سبتمبر نت + وكالات