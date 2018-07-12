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الطيران الإسرائيلي يشن غارتين على قطاع غزة

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الطيران الإسرائيلي يشن غارتين على قطاع غزة
Reuters / Amir Cohen
الطيران الإسرائيلي يشن غارتين على قطاع غزة
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قالت مصادر أمنية فلسطينية إن الطيران الإسرائيلي شن اليوم الخميس غارتين على قطاع غزة من دون وقوع إصابات.

وذكرت المصادر لوكالة أنباء "شينخوا"، أن طائرة استطلاع إسرائيلية أطلقت صاروخا نحو مجموعة شبان شرق بلدة جباليا شمال القطاع لدى محاولتهم إطلاق طائرات ورقية من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل.

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وأضافت المصادر أن غارة ثانية استهدفت أرضا زراعية على أطراف بلدة بيت حانون شمال القطاع.

ولم تعلن المصادر الطبية عن وقوع إصابات جراء الغارتين، كما لم تعقب مصادر إسرائيلية على ذلك، إلا أن الأيام الماضية شهدت اندلاع حرائق في مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة بفعل إطلاق طائرات ورقية وبالونات حارقة من القطاع.

وبدأ الجيش الإسرائيلي منذ 9 يونيو الماضي باستهداف الشبان الفلسطينيين لدى إطلاقهم طائرات ورقية وبالونات مشتعلة على الجانب الإسرائيلي من الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل ضمن احتجاجات "مسيرات العودة".

واتخذت إسرائيل قبل يومين إجراءات لتشديد حصار قطاع غزة ردا على استمرار إطلاق طائرات ورقية مشتعلة، وسبق أن أعلنت تل أبيب أنها تعتبر إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقتين من قطاع غزة على أراضيها هجوما عليها.

وتشهد حدود قطاع غزة مع إسرائيل توترا إثر مقتل 137 فلسطينيا وإصابة أكثر من 15 ألفا آخرين بجروح وحالات اختناق منذ 30 مارس 2018، بحسب إحصائيات وزارة الصحة في غزة، وذلك في مواجهات شبه يومية مع الجيش الإسرائيلي ضمن احتجاجات "مسيرات العودة".

المصدر: شينخوا

// 26.06.2018 по тикету 15478

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