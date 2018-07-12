مصر.. الإعدام لـ13 متهما في قضية "الهروب الكبير"

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الخميس، بالإعدام شنقا لـ13 متهما بينهم تكفيريون في قضية الهروب الكبير من سجن المستقبل بينهم 6 متهمين حضوريا و7 غيابيا.

وأصدرت المحكمة الحكم بالإعدام على 13 متهما من الهاربين من سجن المستقبل بالإسماعيلية، ومن ساعدهم في عملية الهروب والتي وقعت أحداثها خلال أكتوبر قبل الماضي والمتهم فيها أعضاء من أنصار تنظيم بيت المقدس.

وكان سجن المستقبل شهد في أكتوبر من عام 2016 محاولة هروب جماعي، أحبطتها الأجهزة الأمنية، بينما تمكن 6 سجناء من الهرب بينهم تكفيريون وجنائيون تم القبض على أحدهم عقب هروبه بمنطقة أبو صوير البلد وتم ضبط آخر في الشرقية.

وأصيب شرطي أثناء عملية الهروب، كما توفي مواطن تصادف وجوده أثناء مطاردة الأجهزة الأمنية للهاربين، وأصيب رئيس مباحث مركز أبو صوير، الرائد محمد الحسيني، بطلق ناري في الرأس أثناء مطاردة سيارة ربع نقل، كان بها هاربون وتوفي الضابط متأثرا بإصابته.

المصدر: وكالات