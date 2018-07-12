مصدر لـRT: رفض مقترحات ماكغورك من قبل أحزاب عراقية يؤخر تشكيل الحكومة

كشفت مصادر سياسية عراقية، اليوم الخميس، عن وجود رفض من قبل أحزاب سياسية عراقية للمقترحات التي قدمها مبعوث الرئيس الأميركي للعراق، بريت ماكغورك.

ويتسبب ذلك بتأخر تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقالت المصادر لـRT إن "بعض الأحزاب السياسية ومنها تحالف الفتح وسائرون، رفضوا مقترحات ماكغورك التي قال بعضهم عنها بأنها مقترحات تُبقي المحاصصة ولا تدعم تقوية مؤسسات الدولة العراقية".

وأضافت المصادر أن "ماكغورك قدماً مقترحاً مشابهاً للأحزاب الشيعية والسُنية والكوردية، يتعلق بضرورة إيجاد حكومة شراكة وطنية تُشكل بأسرع وقت، وهو ما إعتبره تحالفي الفتح وسائرون بأنها خطوة للإبقاء على المحاصصة، لذا واجهت الرفض".

يُذكر أن مبعوث الرئيس الأميركي بريت ماكغورك يقوم بزيارات مستمرة للعراق منذ بدء الحرب على "داعش" عام 2014 وحتى اليوم، حيث تحولت زياراته منذ إعلان النصر في الموصل من عسكرية إلى سياسية.

المصدر: RT