الإخبارية السورية: مدينة درعا أصبحت محررة بالكامل

قالت قناة الإخبارية السورية الرسمية، اليوم الخميس، إن مدينة درعا أصبحت محررة بالكامل.

وأضافت القناة السورية الرسمية أن وحدات من الجيش دخلت إلى منطقة درعا البلد ورفعت العلم في الساحة العامة أمام مبنى البريد.

ودخلت وحدات من الجيش السوري مدينة طفس بريف درعا الغربي وسط ترحيب كبير من الأهالي بعد انضمام المدينة إلى المصالحة وتسليم المسلحين أسلحتهم.

وأفادت وكالة "سانا" بأنه تم رفع العلم السوري فوق مبنى مجلس مدينة طفس شمال غرب مدينة درعا بنحو 13 كم بعد انضمامها إلى المصالحة وانتشار وحدات من الجيش فيها.

وفي تصريح للصحفيين، أكد محافظ درعا محمد خالد الهنوس، أن درعا تسير في الطريق الصحيح نحو إنهاء الوجود الإرهابي فيها.

المصدر: الإخبارية السورية