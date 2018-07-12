وفد روسي يبحث مع نتنياهو وعباس التسوية الإسرائيلية الفلسطينية والوضع في سوريا

أجرى وفد روسي رفيع المستوى مشاورات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين، تناولت تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني والوضع في سوريا، بحسب وزارة الخارجية الروسية.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الخميس، أن وفدا روسيا مشتركا بين الوزارات، يضم كلا من المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، زار إسرائيل وفلسطين خلال 9-10 يوليو.

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وأشار البيان إلى أن الوفد استُقبل في إسرائيل من قبل رئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو، إضافة إلى لقاءات عقدها مع مستشار الأمن القومي، مائير بن شبات، ورئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي ("الموساد")، يوسي كوهين، والمدير العام في وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوفال روتيم، وقادة أركان الجيش الإسرائيلي.

وذكرت الوزارة أن الطرفين تناولا، من خلال "تبادل مستفيض للآراء"، عددا من القضايا المتعلقة بأوضاع المنطقة، "وخاصة في سوريا، في ضوء خوض القوات المسلحة السورية عملية مكافحة الإرهاب في جنوب غرب البلاد".

وأورد البيان أن الطرفين اتفقا على أهمية إعادة سريان اتفاق فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية "على أكمل وجه".

وأفادت الوزارة أيضا بأن الوفد الروسي استُقبل من طرف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وأجرى مشاورات في رام الله مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، مجيد فرج.

وبحسب البيان، فقد بحث الجانبان سبل التوصل إلى حل دائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، على أساس معترف به من القوانين الدولية، إضافة إلى بحثهما "بعض القضايا الإقليمية، بما في ذلك تطورات الأوضاع في سوريا".

المصدر: إنترفاكس