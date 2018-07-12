ظهور مفاجئ لقطار سكك حديد مصر داخل مترو الأنفاق (صورة)

تفاجأ ركاب مترو الأنفاق بمحطات الخط الأول في مصر، مساء أمس الأربعاء، بمرور قاطرة تابعة لهيئة السكك الحديدية تسير جنبا إلى جنب مع قطارات المترو.

وكشف المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق أحمد عبد الهادي، أن الشركة استعانت بقاطرة وونش من السكك الحديدية لرفع العربتين اللتين خرجتا عن القضبان في محطة المرج الاحتياطية عصر الأربعاء.

وأضاف عبد الهادي أنه تم دخول القاطرة على خط سكة المترو من محطة غمرة للسكة الحديدية، موضحا أن مسار المترو والسكك الحديدية متشابهان.

وكانت قد انقلبت إحدى عربات مترو الأنفاق في مصر، تابعة للخط الأول في محطة المرج القديمة، ولم يسفر الحادث عن سقوط مصابين.

المصدر: "المصري اليوم"