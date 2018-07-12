صحيفة تكشف حقيقة تصريحات مفتي السعودية عن قيادة المرأة للسيارة وشرب الخمر

كشفت صحيفة الرياض السعودية، حقيقة التصريحات المنسوبة للمفتي العام للمملكة العربية السعودية عبد العزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ يتحدث فيها عن قيادة المرأة للسيارة.

ونفت الجريدة السعودية التصريحات المنسوبة للمفتي في حوار خاص لها، وأن الموقع المنسوب لها هو موقع "ملفق" وغير صحيح.

وكانت قد تناقلت وسائل الإعلام حوارا لمفتي السعودية، يتحدث فيه أن قيادة المرأة للسيارة ليس فيها أي مخالفة شرعية، مشيرا إلى أن المرأة ستختار ما يحقق مصلحتها.

ووفقا للحوار المزيف، أرجع المفتي الفتوى بأمور النساء حسب رغبة ولي الأمر إلى النساء أنفسهم فهي أدرى بمصلحتها، فإن رأت إن من مصلحتها شرب الخمر فلا بأس بذلك.

المصدر: صحيفة "الرياض" + وسائل إعلام