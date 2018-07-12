دمشق: إسرائيل تساند مسلحي "النصرة" ناريا في محيط القنيطرة

أعلن مصدر عسكري سوري، عن قيام الطيران الاسرائيلي، بإطلاق عدة صواريخ باتجاه نقاط الجيش السوري في محيط بلدة حضر وتل كروم جبا في القنيطرة، بالتزامن مع قصف مسلحي "النصرة" لهذه النقاط.

إقرأ المزيد

وأكد المصدر "تصدي الدفاعات الجوية السورية لهجوم إسرائيلي على منطقة قرص النفل بالقنيطرة".

وقال مراسل قناة الإخبارية السورية، إن "الجيش العربي السوري تصدى لهجوم عنيف شنته التنظيمات الإرهابية على أطراف تل كروم جبا في القطاع الأوسط بعد تمهيد من قبل العدو الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن "الإرهابيين استهدفوا قرية جبا في ريف القنيطرة بعدة قذائف هاون، بالتزامن مع الاعتداءات الإسرائيلية".

وكشف المراسل عن أن الجيش ردّ برمايات نارية مكثفة استهدفت تحركات الإرهابيين على أطراف بلدتي العجرف وأم باطنة، بالتزامن مع الاعتداءات الإسرائيلية.

وأوضح أن وحدات الجيش السوري استهدفت تحركات وتجمعات عناصر "جبهة النصرة" المدعومة بالغطاء الجوي الإسرائيلي في الدوحة وأم باطنة والصمدانية الغربية، بالمدفعية والقذائف والرشاشات، محققة إصابات في صفوفهم.

المصدر: سانا والإخبارية