الجيش الإسرائيلي يتبنى هجوم أمس على مواقع سورية بالقنيطرة

أعلن الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن قصف مواقع للجيش السوري مساء أمس الأربعاء بالقنيطرة جنوبي البلاد.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إلى أن مقاتلات سلاح الجو أغارت على 3 مواقع عسكرية سورية، ردا على خرق طائرة سورية بدون طيار المجال الجوي الإسرائيلي في وقت سابق من الأربعاء، أكدت إسرائيل أنه تم اعتراضها.

#عاجل أغارت مقاتلات سلاح الجو على ٣ مواقع عسكرية سورية ردًّا على خرق طائرة سورية بدون طيار المجال الجوي الاسرائيلي في وقت سابق والتي تم اعتراضها.

سيواصل #جيش_الدفاع التحرك بشكل قوي وصارم ضد محاولات خرق سيادة دولة #إسرائيل والمساس بمواطنيها. pic.twitter.com/99l4OqOi7r — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 11, 2018

وشدد الجيش الإسرائيلي على أنه يعتبر السلطات السورية مسؤولة عما يحدث داخل أراضيها، مؤكدا أنه "في حالة جاهزية عالية لمواجهة سيناريوهات متنوعة".

إقرأ المزيد

جاءت هذه التصريحات بعد أن أفادت وكالة "سانا" بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي على منطقة قرص النفل بالقنيطرة، و"اقتصرت الأضرار على الماديات".

المصدر: وكالات