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الجيش الإسرائيلي يتبنى هجوم أمس على مواقع سورية بالقنيطرة

أخبار العالم العربي

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أعلن الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن قصف مواقع للجيش السوري مساء أمس الأربعاء بالقنيطرة جنوبي البلاد.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إلى أن مقاتلات سلاح الجو أغارت على 3 مواقع عسكرية سورية، ردا على خرق طائرة سورية بدون طيار المجال الجوي الإسرائيلي في وقت سابق من الأربعاء، أكدت إسرائيل أنه تم اعتراضها.

وشدد الجيش الإسرائيلي على أنه يعتبر السلطات السورية مسؤولة عما يحدث داخل أراضيها، مؤكدا أنه "في حالة جاهزية عالية لمواجهة سيناريوهات متنوعة".

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جاءت هذه التصريحات بعد أن أفادت وكالة "سانا" بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي على منطقة قرص النفل بالقنيطرة، و"اقتصرت الأضرار على الماديات".

المصدر: وكالات

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