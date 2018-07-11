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الرئيس العراقي يصادق على أحكام جديدة بالإعدام

أخبار العالم العربي

الرئيس العراقي يصادق على أحكام جديدة بالإعدام
Reuters
الرئيس العراقي، فؤاد معصوم
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قالت الرئاسة العراقية اليوم الأربعاء في بيان، إن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم صادق على أحكام جديدة بالإعدام.  

وأشار البيان الرئاسي إلى أن المشمولين بها من المدانين بارتكاب جرائم جنائية خطيرة أو جرائم إرهابية استهدفت حياة مواطنين أبرياء.

ووفقا للبيان، فإن المراسيم الموقعة أرسلت إلى السلطة التنفيذية المعنية لغرض تنفيذ الأحكام بالمدانين، مؤكدا أن صدورها تم بعد دراسة الملفات من اللجنة القانونية الخاصة المشكلة لهذا الغرض، وأن اللجنة مستمرة في عملها لتقديم الملفات المتبقية والمصادقة عليها حسب الأصول النافذة.

المصدر: موقع الرئاسة العراقية

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