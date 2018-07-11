سوريا.. التوصل إلى اتفاق على خروج المسلحين من درعا البلد

أفادت وكالة "سانا" الرسمية السورية بالتوصل إلى اتفاق بين الحكومة والمجموعات المسلحة الناشطة في درعا البلد.

وبحسب المعلومات الأولية فإن الاتفاق يشمل منطقة درعا البلد - طريق السد - المخيم - سخنة - المنشية، وينص على تسليم المجموعات المسلحة سلاحها الثقيل والمتوسط وتسوية أوضاع المسلحين الراغبين بالتسوية وخروج الرافضين للمصالحة من المنطقة.

وكانت الفصائل المسلحة في بلدة طفس بريف درعا الغربي وافقت بوساطة روسية على المصالحة مع الحكومة والتنسيق لقتال تنظيم "داعش".

ومهد اتفاق طفس لوصول الجيش إلى تماس مع ما يسمى بـ"جيش خالد بن الوليد" المبايع لـ "داعش".

المصدر: سانا



