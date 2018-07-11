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سانا: الجيش السوري يتصدى لهجوم إسرائيلي استهدف مواقعه في القنيطرة

أخبار العالم العربي

سانا: الجيش السوري يتصدى لهجوم إسرائيلي استهدف مواقعه في القنيطرة
Reuters Omar Sanadiki
صورة من الأرشيف
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أفادت وكالة "سانا" الرسمية بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي على منطقة قرص النفل بالقنيطرة جنوبي سوريا.

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "أطلق طيران العدو الإسرائيلي عدة صواريخ باتجاه بعض نقاط الجيش في محيط بلدة حضر وتل كروم جبا بالقنيطرة واقتصرت الأضرار على الماديات".

ويأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من الأربعاء إسقاط طائرة مسيرة، زعم أنها سورية، فوق منطقة الجولان المحتل.

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وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد اخترقت الطائرة الحدود بعمق 10 كيلومترات قبل ضربها بصاروخ باتريوت في المنطقة الواقعة جنوبي بحيرة طبريا.

وهددت إسرائيل سابقا بتوجيه ضربات إلى الجيش السوري في حال انتشاره بالقرب من المنطقة المنزوعة السلاح في الجولان.

المصدر: سانا

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