تبادل رفات عسكريين قتلوا أثناء الحرب العراقية - الإيرانية

جرت على الحدود بين العراق وإيران عملية لتبادل رفات عشرات الجنود الذين سقطوا من الجانبين خلال الحرب بين العراق وإيران.

وذكرت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أنه تم تسليم رفات 74 عسكريا عراقيا و42 إيرانيا عند معبر المنذرية عند الحدود العراقية – الإيرانية.

The remains of 74 Iraqi & 42 Iranian soldiers who fell during the #Iran - #Iraq war (1980-1988) were handed over today at Munthrya border crossing btw Iraqi & Iranian authorities under #ICRC auspices. It is one step towards hopefully uncovering the fate of those still #missing. pic.twitter.com/U2YKpuBr9e — ICRC Iraq (@ICRC_IQ) July 11, 2018

جدير بالذكر أن عمليات تبادل رفات العسكريين الذين قتلوا في الحرب بين العراق وإيران (1980-1988)، بدأت في عام 1996، حين جرت أول عملية من هذا القبيل بمنفذ الشلامجة الحدودي الواقع شرق محافظة البصرة.

ومنذ ذلك الحين جرت أكثر من 40 عملية لتبادل رفات العسكريين، ونصفها بعد عام 2003، وتم تبادل رفات أكثر من 4500 مقاتل عراقي وإيراني، نسبة كبيرة من الرفات عثر عليها في قضاء الفاو الساحلي.

وخلفت الحرب العراقية - الإيرانية مئات الآلاف من القتلى من الجانبين، ولا يزال مصير آلاف الأشخاص مجهولا.

المصدر: RT، وكالات