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الفيفا يحث السعودية على التعاون في قضية قرصنة "beoutQ"

أخبار العالم العربي

الفيفا يحث السعودية على التعاون في قضية قرصنة
Reuters
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قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إن قناة القرصنة "beoutQ" لا تزال تستخدم بشكل غير قانوني إشارة البث لكأس العالم 2018 FIFA.

وبناء على ذلك، عيّن FIFA مستشارا لاتخاذ إجراءات قانونية في المملكة العربية السعودية يعمل إلى جانب مالكي حقوق رياضية آخرين تأثروا أيضا لحماية مصالحهم.

وحث "فيفا" سلطات المملكة العربية السعودية وبلدانا أخرى على دعمه في مكافحة القرصنة.

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