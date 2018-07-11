الناتو يقرر زيادة الدعم المقدم للأردن وتونس

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، قرار الحلف زيادة الدعم المقدم للأردن وتونس بهدف مكافحة الإرهاب.

وقال ستولتنبرغ للصحفيين في أعقاب قمة للحلف عقدت في بروكسل: "قررنا اليوم أيضا، زيادة دعم الأردن وتونس" من أجل مجابهة خطر الإرهاب.

وقد أكد الحلف في نهاية شهر أبريل الماضي، عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء، الالتزام بتقديم الدعم اللازم لهاتين الدولتين، مشيرا إلى أنه يدرس العمل مع عمان وتونس في مجالات جديدة، وخاصة في أمن الحدود وإزالة الألغام وإصلاح قطاع الأمن.

وأكد أن "هدف الناتو تعزيز استقرار الشركاء لمنع وقوع الأزمات.. وتعزيز دفاعات الاتحاد عندما يواجه التحديات من جيرانه الجنوبيين".

المصدر: وكالات