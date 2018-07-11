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نيابة أمن الدولة في مصر تقضي بحبس رئيس تحرير موقع مشهور

أخبار العالم العربي

نيابة أمن الدولة في مصر تقضي بحبس رئيس تحرير موقع مشهور
AFP STRINGER
قوات الأمن المصرية
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قضت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، بحبس رئيس تحرير موقع مصر العربية عادل صبري 15 يوما على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة.

وقالت المحامية في المرصد المصري للصحافة والإعلام إيمان حامد، إن قرار حبس صبري جاء في قضية جديدة بعد أن أخلي سبيله من القضية الأولى، بكفالة 10 آلاف جنيه، بعد حبسه لأكثر من 3 أشهر على ذمة قضية أخرى.

يذكر أن قوات الأمن كانت قد ألقت القبض على عادل صبري، في 3 أبريل 2018، بعد اقتحام قوة أمنية مقر موقع "مصر العربية"، وتفتيش أجهزة الكمبيوتر بدعوى فحص المصنفات الفنية، واصطحابه إلى قسم شرطة الدقي، بعد إغلاق المقر وإخراج الصحفيين.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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