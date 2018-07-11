الكشف عن الخيوط الأولى ومرتكبي مذبحة الأطفال الثلاثة في مصر

كشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة في مصر، عن الخيوط الأولى لجريمة قتل الأطفال الثلاثة الصغار، أمس الثلاثاء، بعد أن ألقيت جثثهم بالقرب من فيلا في المريوطية بالجيزة.

وأوضح المصدر أن فريق البحث المكلف بقضية أطفال المريوطية، والذين عثر عليهم صباح أمس الثلاثاء، في حالة تعفن توصل لهوية المتهمين في الواقعة من خلال عدة خيوط أبرزها أقوال شهود العيان والجيران وكاميرات المراقبة.

وأضاف المصدر، أن الأجهزة الأمنية تسعى حاليا لتحديد مكان تواجد المتهمين للقبض عليهم، رافضا الإفصاح عن أي معلومات حول المتهمين، معللا بالحفاظ على سرية التحقيقات ولمنع هروب المتهمين، مؤكدا أنه المتهمين سيسقطون في يد القوات الأمنية قريبا.

وكان أهالي منطقة المريوطية، قد عثروا على مجموعة من الأكياس البلاستيكية خلال تجمع كلاب عليها بالمنطقة مع وجود روائح كريهة حول المنطقة، وبتفتيش الأكياس عثروا على 3 أطفال في حالة تعفن فأبلغوا الأجهزة الأمنية بالواقعة، والتي حضرت على الفور وتم نقل الجثث للمشرحة، وبدأ التحقيقات في الواقعة.

المصدر: الشروق