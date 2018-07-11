كيف تستعد مصر لاكتشاف المواهب بتوجيهات من السيسي؟

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى وزير الشباب والرياضة بصياغة آلية فعالة لاكتشاف المواهب الرياضية الواعدة في الفئة العمرية الصغيرة والشابة في كل ربوع محافظات مصر.

وقال المتحدث الرئاسي المصري بسام راضي، إن ذلك يتم بالتنسيق مع قطاعي المدارس والجامعات وباشتراك أجهزة المنظومة الرياضية في الدولة والأندية ومراكز الشباب.

وأوضح أنه سيتم الأخذ في الاعتبار القاعدة الشبابية العريضة مما يعطى فرصة لانتقاء المواهب الرياضية المتميزة، التي إذا تم رعايتها وصقلها على النحو الأمثل فنيا وصحيا وذهنيا، ستستطيع المنافسة والتميز على المستوى العالمي.

وكان الرئيس المصري قد استقبل أمس الثلاثاء البعثة الرياضية التي شاركت في دورة ألعاب البحر المتوسط بإسبانيا، وقام بتكريم الأبطال أعضاء البعثة الذين أحرزوا ميداليات في مختلف الألعاب.

ونجحت مصر في احتلال المركز الخامس في الترتيب العام برصيد 45 ميدالية، منها 18 ذهبية و11 فضية و 16 برونزية، وهي المرة الأولى التي يحظى فيها أبطال المتوسط بتكريم رئاسي.

المصدر: وكالات